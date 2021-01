V Novi Gorici o orožju za Hrvate

V Novi Gorici so 27. avgusta 1991 novogoriški prenovitelji in njihov poslanec v republiški skupščini Borut Pahor (na fotografiji Jureta Eržena iz leta 1994) na poslanski večer povabili gosta iz Hrvaške. Podpredsednik hrvaške vlade narodne rešitve dr. Zdravko Tomac in predsednik hrvaških prenoviteljev Ivica Račan sta takrat, kot je poročala naša dopisnica Slavica Crnica, »očitno brez obotavljanja prišla iz z vojno zaznamovane Hrvaške v osvobojeno Slovenijo, tudi zato, da bi Slovence zaprosila za podporo in pomoč.



»Dr. Zdravko Tomac je dokazal, da se prav dobro zaveda, da je zdaj del oblasti. Ostro je pokritiziral velike sile sveta, da se do Hrvatov obnašajo kot do Kurdov, in Evropo obtožil, da Hrvatom noče prodati ali jim vsaj kako drugače zagotoviti orožja, da bi se lahko branili. Če se bosta Slovenija in Hrvaška tesno povezali proti Miloševićevi velikosrbski politiki in stalinistični vojski, potem bosta novo leto že praznovali kot suvereni državi,« je napovedal podpredsednik hrvaške vlade narodne rešitve Tomac avgusta 1991.

