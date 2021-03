Tudi Velenjčani množično na Triglav

Leta 1991 se je začela invazija na Triglav. Skorajda ga ni bilo mesta, društva, ki takrat ni organiziralo izleta oz. pohoda na slovenski simbol in ponos. In tako so Slovenske novice avgusta 1991 zapisale, da se bodo »letošnjim osvajalcem najvišje gore v Sloveniji, Triglava, pridružili tudi številni prebivalci Šaleške doline.Tako 24. in 25. avgusta organizira izlet na Triglav Športna zveza Velenje. Organizatorji pa obljubljajo, da bodo na Triglav pripeljali vse prijavljene udeležence. Svečan zaključek izleta, za katerega bo treba odšteti 600 dinarjev, bo v Kajuhovem taboru velenjskih tabornikov v Ribnem pri Bledu.«