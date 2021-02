Smejali smo se ...

Javna hiša je končno začela obetavno obratovati, a začuda, čez čas je bilo gostov čedalje manj in manj; in kaj zdaj?Politični vrh, tako iz partijskih kot Demosovih vrst, je bil zaskrbljen, direktorja je čakal izgon iz slovenskega javnega družbeno-družabnega in kulturnega življenja!Na pomoč so poklicali francoske eksperte za javne hiše. Ko le ti vse pregledajo in povprašajo, če se držijo vseh navodil, in ko ne vidijo nobenih pomanjkljivosti, na koncu le povprašajo, kakšna in koliko je stara punca, ki ponuja spolne naslade. Tovariš gospod direktor prve javne hiše v demokratični Ljubljani strumno odvrne:»Za punco pa nič ne skrbite, je najboljši in najbolje preverjeni kader, saj je v partiji že celih 50 let. Zdaj je pa še v Slovensko demokratično zvezo vstopila.«