Ribniški vojaški ponte roso

V Ribnici se spominjajo, kako se je tedne pred odhodom zvezne vojske iz Slovenije, tistega leta 1991, bil je oktober, taista vojska odločila, da bo določen del sredstev in opreme, ki normalno gre, kot so rekli temu v vojaškem žargonu, v razhod oz. smeti, razprodala.



Po vojašnicah na območju Ribnice se je namreč kar naenkrat začela valiti velika skupina raznih kupcev, ki so na svojevrstnih vojaških ponte rosih kupovali pravzaprav vse.



»Tudi v Ortneku je bila takšna prodaja opreme in sredstev, ki niso veliko vredni, toda sodeč po velikem obisku, so ljudje vsak zase dobili tisto, kar so iskali. Nekateri celo kremo za čevlje in prašek za pomivanje posode,« so bralcem sporočile Slovenske novice tistega leta.

Komentarji: