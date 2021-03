Metliško licitiranje s krokarjem

V Metliki in Črnomlju so imeli leta 1991 prav zanimivo razpravo. O krokarjih v grbu.Slovenske novice so zapisale, kako je metliški izvršnikpredlagal za belokranjsko registrsko tablico tako rešitev: »Metlika kot Črnomelj imata v grbu grad. Na metliškem sta na njem še dva krokarja. Mi Črnomaljcem popustimo za krokarja in ga odstranimo, Črnomaljci popustijo za enega krokarja in ga sprejmejo. Regijski grb bi bil grad z enim krokarjem.«