Marica pri rožah, Slavko v vinogradu

Slavko je častni občan občine Gornja Radgona. FOTOgrafiji: Oste Bakal

Med stalnimi bralci in naročniki Slovenskih novic sta tudiiniz Lokavcev pri Negovi. Gre za zakonca, ki spadata med začetnike obrtništva in s tem podjetništva na severovzhodu države. Na območju Gornje Radgone, Slovenskih goric, Pomurja, Štajerske imata veliko znancev in prijateljev.V začetku lanskega leta sta praznovala diamantno poroko, 60-letnico skupnega življenja.»Marica je bila vselej in povsod prva. Ko sem še delal in hodil po terenu, se zvečer vračal domov, sem lahko prebral le tisto, kar mi je pustila,« nam je hudomušno namignil Slavko, ki ga prijatelji in znanci kličejo Slavek.Zakonca Lončarič kljub svojim letom in zdravstvenim tegobam niti danes ne počivata. Od zgodnje pomladi do pozne jeseni sta aktivna v vinogradu in sadovnjaku. Marica se najraje posveča rožam in izdelovanju prtičkov, ki je njena dolgoletna strast.Njuno podjetje Montaža Lončarič je v najboljših časih zaposlovalo tudi 60 ljudi. ​Ob upokojitvi sta ga predala hčerkiin njenemu možuV največje zadovoljstvo jima je, če ju obiščejo njuni trije otroci, štirje vnuki in pravnukinja.Lončaričeva sta tudi danes aktivna v številnih domačih društvih. Socialnega življenja in prijateljev ne zanemarjata. Slavko je častni občan Občine Gornja Radgona, saj je v svojih aktivnih letih precej naredil za skupnost. Kot sam pravi, pa vsega tega ne bi bilo, če mu ne bi ob strani vselej stala Marica.