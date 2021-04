Kučan poslal darilo prek kapitana

Ko je urednica in voditeljica slovenskih oddaj na radiu SBS v Sydneyju, izseljenka Mariza Ličan, odhajala z obiska v Sloveniji, je sedla na Adrijino letalo za Dunaj, od koder bi poletela naprej proti Avstraliji. Ko so motorji že brneli in so potniki čakali na stevardesin nagovor, naj se privežejo, je pilot po zvočniku nenadoma poklical njeno ime in presenečeno Ličanovo povabil v kabino. Zavedna Slovenka se je v strahu sprehodila proti pilotski kabini, saj je mislila, da je kaj narobe z vozovnico. Pa je doživela veselo presenečenje, saj ji je sam takratni predsednik Milan Kučan poslal darilo – imenitno knjigo. Mariza Ličan (1942–2001) je bila primorska učiteljica, ki se je sredi šestdesetih izselila v Avstralijo in tam ohranila ljubezen do svojega jezika.

