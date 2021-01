Konec eldorada s Hrvaške

Uvoz tujih avtov čez Hrvaško je ukinjen. To je bil precejšen šok za Slovence, vajene kupovati vse ceneje. Takole se je zgodilo jeseni leta 1991: »Hrvaški avtomobilski eldorado je na žalost kupcev in na morebitno veselje slovenskih prodajalcev dokončno pozabljen. Od včeraj namreč hrvaške različice nakupa tujega avtomobila, pri kateri je bilo vozilo zaradi 35 do 40 odstotkov nižjih hrvaških dajatev za toliko tudi ceneje, ni več.



Ker je Hrvaška za Slovenijo po novem tujina oziroma samostojna država, je treba pri tujem avtomobilu plačati vse dajatve. To preprosto pomeni, da so pri tujem avtomobilskem udobju pri prostornini motorja do 1,8 litra dinarske dajatve približno 90-odstotne, pri avtomobilu z motorjem nad 1,8-litra delovne prostornine pa že kar vesoljnih 124 odstotkov – ali kakšen odstotek gor oziroma dol.«

