Zvezdnico ustavil prometni policist, nato pa je planila v jok (Suzy)

Čeprav se pogosto znajde na seznamih najlepših ljudi na svetu, je tudi brazilska manekenka Gisele Bündchen samo človek. Predvsem je ženska, ki si še vedno celi srce po ločitvi od Toma Bradyja, čeprav je tolažbo našla v objemu Joaquima Valenteja, svojega inštruktorja za jiu-jitsu. Pred kratkim jo je zaradi prehitre vožnje na Floridi ustavil prometni policist, ona pa je bruhnila v jok. Bežala je namreč pred paparaci, ki ji ne dajo miru. Povedala mu je, da bi rada samo živela svoje življenje. »Nobene zaščite nimam!« je jokala.

Triinštiridesetletna manekenka je razočarana nad intimnimi šalami, ki so jih izrekli kolegi njenega bivšega moža. FOTO: Profimedia

Policist se je je usmilil in ji izrekel le opozorilo, a življenje supermodela ni nič lažje, saj je pred kratkim Netflix v živo predvajal oddajo, v kateri so dali na žar njenega bivšega moža. Iz njega so se v veliki meri norčevali tudi zaradi njegovega razpadlega zakona. »Edino, kar je bilo neumnejše od tega, da si pristal na to norčevanje, je bilo, ko si ženi rekel: 'Hej, poskusiti moraš jiu-jitsu!'« je rekla Nikki Glaser. Gisele je menda globoko razočarana nad šalami, ki so jih tam izrekli.