Zvezde instagrama: pleše skozi življenje (Suzy)

Pisalo se je leto 1996, ko nam je pevka pričarala Dan najlepših sanj. Na evrovizijskem odru je stala visoko noseča Regina, ki sta se ji v istem obdobju uresničili dve srčni želji, glasbena in družinska. Prav takšno je tudi njeno družabno omrežje, na katerem nas spravlja v dobro voljo v pisanih opravah, adrenalinskih avanturah in z uživaško osebnostjo. Ona je sinonim za odlično razpoloženje, ples ter lično dekorirano in z dobrotami obloženo mizo.

OBJAVE: 395

SLEDILCI: 1.325

SLEDI: 428

Bilo je poletje 2013, ko se je Regina pridružila skupnosti na instagramu. FOTO: osebni arhiv/Instagram

Nikoli ne zamudi priložnosti za zabavo, niti na noč čarovnic. FOTO: osebni arhiv/Instagram

Pozna recept, kako preživeti vroče poletje – v kopalkah, bazenu in z osvežilno pijačo. FOTO: osebni arhiv/Instagram

Če še niste vedeli, je Regina prava kuharska mojstrica. FOTO: osebni arhiv/Instagram

Že 29 let je poročena z možem Aleksandrom, a se zdi, kot da sta se vzela včeraj. FOTO: osebni arhiv/Instagram

Spomin na lepo otroštvo FOTO: osebni arhiv/Instagram

Uživa v vlogi tete. FOTO: osebni arhiv/Instagram

Eno pivce za živce FOTO: osebni arhiv/Instagram

Družina je največje bogastvo, pravi ponosna mamica. FOTO: osebni arhiv/Instagram