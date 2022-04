Spoštovana Zvezdana! Sem srečen ločenec, z bivšo imava dva sinova. S to žensko nisem mogel preživeti niti minute več, ker me je davila, in vedno bolj mislim, da je nora. Prvi sin končuje osnovno šolo, drugi je v posebnem programu, saj je skoraj priklenjen na posteljo zaradi bolezni. On je tudi njen vseživljenjski projekt. Ko so se začele težave, se je moja bivša spremenila. Ni imela več minute časa zame, samo še otroci so jo zanimali. Nekajkrat sem jo poskušal zvleči na počitnice, pa je tulila, da ne moreva pustiti bolnega otroka. Kot da ne bi znal tistih par dni kdo drug paziti nanj? Pomaga...