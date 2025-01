Zvezdanina modrost: Vidva s svojim obnašanjem samo prilagata nova polena na ta ogenj (Suzy)

Zvezdana! Pišem ti ogorčen in z živci na koncu. Moja žena je v menopavzi in samo še kriči. Obliva jo, nervozna je, zredila se je, jaz ji ne znam pomagati. Pravi, da jo je minila želja do seksa, da ima vsega poln kufer. Sploh je ne spoznam več. Doma imamo obsedno stanje. Najina edina hčerka, ki je stara 20 let, se je zapletla s poročenim moškim, starim 48 let, nekaj let več let sem star jaz sam. Je študentka, bila je pridna in vzorna deklica. Jaz sem bil vse njeno otroštvo veliko odsoten, a zato danes lepo živimo. Najprej sva mislila, da naju bo kap, ko sva izvedela, potem sva se tolažila, da ...