Spoštovana Zvezdana! V moji družini je oče poglavar in tudi aktivno vpet v javno življenje. Od nekdaj trpimo vsi v družini, zanj smo ženske tiste, ki moramo kuhati, čistiti, biti tiho, moja mama je osivela, scuzana starikava služkinja, opranoglava, da še meni teži na vsakem koraku, če ne upoštevam očetovih pravil. Jasno, da se mi meša že od pubertete naprej, upiram se, drogiram, pijem, dajem dol na vsakem koraku in sem za družino velika sramota. Ko oče razlaga drugim, kako mu je družina sveta, mi gre na bruhanje. Neštetokrat me je premlatil, potem pa so me skrivali doma, dokler niso modrice...