ZVEZDANINA MODROST

Zvezdanina modrost: Tudi meni se gnusi, ko pomislim, da se moj sin liže z drugim moškim

Če že govorimo o kakšni sramoti, je sramotno to, kako kot mati reagiraš na 'drugačnost' svojega sina in ga ne zaščitiš. A rajši in celo strpno prenašaš maltretiranje, udarce in alkoholizem kot drugačnost svojega sina. To je tisto, kar je pokvarjeno in izprijeno.