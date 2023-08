Zvezdanina modrost: Pustita mu otroštvo, dovolita mu odrasti v to, kar je (Suzy)

Zvezdana, pozdravljeni! Pravzaprav niti ne vem, zakaj imam tako potrebo po tem, da vam pišem. Rada sem gledala vaše oddaje, prikličejo mi občutek, da je na svetu še mogoče biti slišan, sprejet ali samo obstajati. Da je še človek za človeka. Spremljala sem zgodbo Salome in začutila njeno stisko. Človek bi jo kar objel. Potem sem gledala neko drugo oddajo o mami otroka, ki je spremenil spol. Bila sem prevzeta nad brezpogojno ljubeznijo in močjo te mame. Res kapo dol. No, potem sem naletela še na dokumentarec 'Kaj je ženska?' in ostala brez besed. Kot bi bilo preveč, da bi človek lahko prišel d...