Spoštovana, pred meseci me je mož razbil. Dobesedno. Ves čas po malem laže, tako sem ga spet dobila na laži. Jasno, ni šel v Trst na službeno pot. No, šel je na službeno pot s svojo sodelavko, ampak ne v Trst, pač pa v Benetke. Res je, da sta se ustavila v Italiji, v matičnem podjetju na kavici. Za fizično nasilje, napad NI opravičila. Obramba in upor proti moževi pesti pa je tvoja dolžnost! To je bil izgovor za 'službeno' pot. Izvedela sem od šefice veleprodaje, saj s podjetjem sodelujemo že 20 let. Meni je rekel, da je bil sam. Preden sem ga soočila s tem, sem v njegovem telefonu...