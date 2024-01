Draga Zvezdana! S fantom živiva v najetem stanovanju in z nama sva psa in tri mačke. Oba sva nora nanje, lepo skrbiva za svojo pasjo in mačjo zalego. Ponoči vsi skupaj spimo na veliki postelji, mačke bolj pri vzglavju, kužka, ki nista majhna, pri nogah. Ne komplicirava s čistočo, pač malo zaudarja po živalih. Mačja stranišča čistiva, pse itak voziva ven. Zadnjič naju je obiskala lastnica stanovanja in je začela kričati, češ da takšnega nereda in sranja še svoj živi dan ni videla. V stanovanju ni veliko omar, tako so najine cunje povsod, pereva pa bolj neredno. Ampak ni umazano. Za najemnino ...