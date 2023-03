Draga Zvezdana! Sem srečno poročena. No, ne najbolj srečno, veliko sem sama, ker ima mož zahtevno službo. Najina deklica je prepuščena predvsem meni. Res pa je, da mož poskrbi, da so vsi vikendi naši, da smo skupaj, da se vedno odpeljemo na lepše, da se ne pogovarjava o službi in skrbeh. Problematične teme so za vikend prepovedane, čez teden pa nimam srca, da popolnoma utrujenega moža ob večerih maltretiram še s kakšnimi težavami. Pravzaprav gre bolj za čisto osebne, intimne težave, probleme v službi. Raziskuj, zakaj si privolila v tako neživljenjska pravila v svojem zakonu, zakaj se ti zdi ...