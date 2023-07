Prosila bi vas za nasvet. Sem poročena, stara okoli 40 let, pred leti sva po nesreči njunih staršev z možem vzela v rejništvo njegovi nečakinji, skupaj pa imava dve hčerki, ena je stara 19, druga 12 let. V tem času sem izgubila službo, ker sem bila zaradi težav, ki so jih imeli in jih še imajo otroci, zaposlena za štiri ure. Ostala sem doma, skrbela za dom, družino, saj mož veliko potuje in ga ni. Ker življenje ni enostavno, mi je mož pred meseci povedal, da ima drugo, in se preselil k njej. Našo družino je zajel tornado, vsi smo bili šokirani. Otroci imajo precej velike težave zaradi jeze, ž...