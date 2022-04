Draga Zvezdana! Stara sem 22 let, živim še pri starših in iščem svoje poslanstvo. Sem pridna, končala sem srednjo šolo in ustvarjam svoje malo podjetje, v katerem se vidim v prihodnosti. Pred letom in pol sem se odločila za opravljanje vozniškega izpita. Potem se je začelo. Moj inštruktor me je ves čas nadlegoval, prijemal za kolena, govoril o seksu in namigoval, kako sem mu všeč. Ves čas sem se delala neumno, kot da ne opazim, kaj počne, a mi je bilo čedalje težje hoditi na ure vožnje. Ženske, mame, tete, sestre, podprimo se in povejmo na glas, postavimo svoje osebne meje dovoljenega ne sam...