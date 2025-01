Pozdravljena! Pišem, ker imam čuden občutek, da je v mojem zakonu začelo škripati. Zelo sva bila zaljubljena, poročila sva se pred leti in imava sina, ki je najino zlato, tik pred vstopom v osnovno šolo. Ob sva zelo zaposlena, na minute imava preračunano, kdaj kdo pazi malega. Najin sinko je veliko bolan, skoraj vsak drugi mesec ga stisne kakšna vročina in letamo do zdravnikov in urgence. Običajno mine hitro, a nikoli ne veš, kdaj se lahko izcimi kaj resnega. Nenapisano pravilo imava, da ostanem doma jaz, če sin zboli. Vedno jaz. Takrat moj mož tudi izkoristi svoj prosti čas, gre na zabavo, v...