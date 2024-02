Spoštovana Zvezdana! Pišem ti, popolnoma iz sebe, pravkar sem se skregal s sinom. Odrasel je, star je 40 let, pred leti se je odselil, se poročil in ima sina, svoje razvratno življenje je nadaljeval in se po dveh letih ločil. Prišel je živet v našo hišo, ker mi je žena umrla. V resnici voziva, kakor veva in znava. Slabo v glavnem, ker pije in se drogira, ko je pijan, me maltretira, da se na koncu jaz butam z glavo ob zid. Vse privleče na dan, kako sem zasral odnos z njegovo mamo, kako sem beden, kakšne slabe stvari govorijo drugi o meni. Ker živiva na kmetiji, sem seveda odvisen od njegove ...