Draga Zvezdana! Delam maturo in se mi meša. Sem odlična učenka, pridna, vestna, imam velike načrte v življenju. Starši sicer pretiravajo in od mene pričakujejo same petice, samo odličnost na vseh področjih. V resnici komaj čakam, da se jih znebim, ker me njihova ambicioznost dobesedno duši. Če bi videla moj dan, bi razumela. Razen šole in ocen jih nič ne zanima. V vsakem primeru te čakajo podobne lekcije, tudi če se boš problemom izogibala tako, da se pomanjšaš v sivo miš. V življenju boš enkrat morala zarohneti, udariti po mizi. Ko imam vročino, samo paničarijo, kaj bo z mojo šolo. Ven ne...