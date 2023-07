Tisti, ki imajo hišne ljubljenčke, dobro vedo, kako je, ko se morajo posloviti od njih. Z njimi so preživeli veliko pomembnih obdobij, zato jih nanje vežejo globoki spomini. Košarkarski as Zoran Dragić je sporočil žalostno vest, da v njihovem domu nič več ne odmeva ljubki lajež kosmatinčka Tora. Psiček je bil pomemben peti družinski član, ki je skrbel za dinamiko in nežne trenutke. Vsi so občutili izgubo, še posebno se je ta dotaknila najmlajših.

Vsi so ga poznali kot zelo pridnega in prikupnega kužka. Foto: facebook

Zoki se mu je zahvalil za vso lepoto, ki jo je vnesel v njihov vsakdan, in skrušeno dodal, naj počiva v nebesih. Bil je njegova štirinožna ljubezen in upa, da se bosta nekoč nekje spet srečala. Prijatelji in znanci pravijo, da je bil to najbolj prijazen in ljubek kužek pasme šicu, kar so jih poznali, zato ga bodo vsi zelo pogrešali.