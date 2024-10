Znani v zvezdah: vse leto ljubezenske priložnosti (Suzy)

Gregor Ravnik je rojen z ascendentom v živahnih, radoživih, spogledljivih, komunikativnih dvojčkih. Zelo je radoveden, mladosten, odprt, prilagodljiv, življenja ne jemlje preresno, ima smisel za humor in se znajde v vsaki situaciji. Njegov vladar Merkur na ascendentu še poudari vse lastnosti dvojčkov. Tudi Luna in Sonce sta v tem znamenju, a v 12. hiši, tako je lahko skrivnosten, ohranja zasebnost zase, se zares razživi samo med ljudmi, ki jim zaupa. Je pa omenjeni stelij zelo lepo povezan z dobrotnikom Jupitrom v 5. hiši ljubezni in otrok. Zelo je simpatičen, zanimanja in romanc mu ne manjka...