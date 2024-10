Anže Logar je po ascendentu čustveni, občutljivi rak, človek tradicionalnih vrednot, tudi zamerljiv, usmerjen v družinsko življenje. Pomembno mu je, da ima okoli sebe ljudi, ki jim lahko zaupa, a ker je Luna, njegova vladarica, v konjunkciji z Neptunom, v 6. hiši sodelavcev, tega v delovnem okolju ni pogosto deležen. Je karizmatičen in ima močno intuicijo, a obdan je z neiskrenimi ljudmi, ki ga zavajajo in manipulirajo z njim. Seveda je to del politične prakse, ampak se mora potruditi, da tudi sam deluje čim bolj iskreno, transparentno, ne zavaja, da ne deluje v enaki energiji. Ker je konjunk...