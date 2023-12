Znani v zvezdah: Transformacija in spremembe, a tudi uspeh (Suzy)

Blaž Švab je rojen z ascendentom v previdni, preračunljivi, neodločni tehtnici, ki ne mara sprememb, a zna uskladiti nasprotja, pretehta vsako odločitev ter sprejema kompromise, da bi bili vsi zadovoljni. Vladarica Venera je v ambicioznem, prizemljenem in poslovno usmerjenem kozorogu, v 4. hiši doma in družine. Luna v živahnih dvojčkih mu prinaša sposobnost, da marsikaj vrže čez ramo in zna biti duša družbe. Je na vrhu zmaja, aspektne strukture posebnih talentov, povezane z iznajdljivostjo, komunikativnostjo, izražanjem, nastopanjem. S svojo lahkotno, zabavno noto in hitrimi reakcijami je kot...