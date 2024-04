Tanja Ribič je rojena z ascendentom v tehtnici, znamenju, ki lahko deluje neodločno, ker želi, da bi bili vsi zadovoljni in ohranili ravnovesje. Težko se odloča in ne mara sprememb. Njena vladarica Venera je v družinskem, čustvenem, občutljivem raku, ki ceni zasebnost in daje prednost najbližjim. Položena je v hišo potovanj in tujine, tako si lahko ustvari dom tudi na tujem. Konjunkcija s Soncem in Marsom kaže pomembno vlogo partnerja, osredotočenost na kariero, angažiranost pri službenih projektih. Luna je v samozavestnem, ognjenem levu, položena na vrh hiše kariere. Zelo strastna in čustven...