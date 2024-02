Znani v zvezdah: kralj Karel III. bo postopoma okreval (SUZY)

Kralj Karel III. je rojen z ascendentom v kraljevskem levu, Sonce, njegov vladar, je položeno v intenzivnega, prodornega, močnega, skrivnostnega škorpijona. Bližina Kirona, ranjenega zdravilca, ki nas spodbudi, da rastemo s celjenjem svojih ran, kaže tovrstni razvoj, nekaj resnejših zdravstvenih kriz v življenju pa Sončev kvadrat na Pluton v 1. hiši. Tega povezujemo tako z rakom kot operacijami, s tem, da je treba odstraniti nezdravo tkivo, hkrati Pluton ob tem obljublja hitro telesno regeneracijo in notranjo transformacijo.

Vse ostalo v karti je bolj harmonično postavljeno. Hiši zdravja vlada Saturn, položen v devico, kar kaže njegovo skoraj hipohondrično skrb za zdravje, preventivo in pikolovsko disciplinirano prehrano. S tem si lahko sicer trdno zdravje podaljša še v starost. Povezan je z Luno v biku, ki vlada 12. hiši, tako se lahko zanese, da je v dobrih rokah, ima odlične zdravnike in bodo v bolnišnici dobro poskrbeli zanj, ne le s tradicionalnimi metodami, ampak tudi z najnovejšimi naprednimi znanstveno-tehnološkimi pristopi.

Njegova pr. Luna je trenutno v modernem, naprednem, odprtem vodnarju, tako je še bolj dovzeten za nove načine zdravljenja. Pravkar je prečkala pr. Sonce, kar napoveduje nov ciklus, pomembno novo obdobje. Hkrati sta tik pred vstopom v novo znamenje tudi pr. vrh hiše kariere in pr. ascendent. Prvi prestopi v raka, tako bo vladal bolj čustveno, v svoj 'posel' pa še bolj vključil druge družinske člane, drugi pa v tehtnico, zaradi česar bo iskal harmonijo, ravnovesje, postal bolj duhoven, se še bolj zanašal na alternativne tehnike, npr. homeopatijo.

Rojstna karta kralja Karla III.

Zanimivo je, da pred vstopom v raka pr. vrh kariere prečka Uran, planet nepričakovanih presenečenj, šokov, spremenjenih načrtov, stresa, nervoze, nenadejanih preobratov, kar je v skladu s kratkotrajno krizo, ki zdaj pretresa njegovo 'kariero', vladarski stolček oz. javno vlogo.

Žezlo bo sicer težko dokončno spustil iz rok, saj je v 10. hiši kariere Luna, kar pomeni, da res uživa kot kralj, lahko celo nekoliko trmasto predolgo vztraja na položaju. Hkrati je ob njej severni karmični vozel, tako je kraljevanje njegova naloga, lekcija tega življenja, ki prinaša dušni razvoj.

Pomladanski sončni mrk blizu vrha hiše kariere sicer kaže, da bo moral morda vsaj začasno prepustiti delo drugim in si vzeti čas za zdravljenje. Lahko se umakne v ozadje. Čeprav mu planeti vse leto dobro služijo in se bo počasi pobiral, bodo lahko postopki stresni, nepričakovano se lahko kaj zaplete, morda bo v poznem poletju in jeseni celo potrebna (še ena) operacija ali sklop kemoterapije. Od avgusta naprej se namreč kljub aspektom za ugoden razplet in zdravstveni preobrat na bolje nizajo tudi aspekti, ki kažejo krizo, stisko, nekaj bo treba odstraniti, pustiti za sabo. Čustveno to ne bo najlažji čas, tudi vsemu, kar bo moral pustiti za sabo, se bo težko odpovedal. A ne glede na vse ni skrbi, da bi se zaradi tega ali v bližnji prihodnosti začel poslavljati.