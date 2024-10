Regina je rojena z ascendentom v odprtem, optimističnem strelcu. Zanima jo veliko stvari, razgledana je, svetovljanska. Vladar Jupiter jo ščiti pred hudim ter ji prinaša srečo. Umeščen je v 7. hišo, tako je partnerstvo pomemben del njenega življenja. Je v dvojčkih, kar ji prinaša živahnost, komunikativnost, radoživost, družabnost, mladosten videz, smisel za humor. V vsem tem se ujameta tudi z možem, znata se pogovarjati in zabavati skupaj. Nakazan je kot družinski, skrben, čustven človek, ki ima tudi dovolj samozavesti, odločnosti in ponosa. Rojstna karta Irene Kogoj - RegineV ljubezni so ji ...