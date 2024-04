Znani v zvezdah: Bližnjica do vitkosti le iluzija (Suzy)

Oprah je rojena s sanjskimi položaji planetov za poklic, ki ga opravlja, uspeh, slavo in bogastvo, več težav ima čustveno in v zasebnem življenju. Rojena je z ascendentom v srečnem strelcu, ki diši po ambicioznem in poslovno usmerjenem kozorogu. Vladar Jupiter je dobrotnik med planeti, položen v hišo zdravja, službenih projektov, sodelavcev.

Skupaj z vrhom hiše kariere in stelijem, v katerem so Venera – vladarica kariere, Sonce, ki opisuje življenjsko pot, in Merkur – planet komunikacije in medijev, vladar hiše dela, tvori veliki trigon posebnih talentov in sposobnosti. Dodatna prednost je, da je stelij v hiši služenja denarja, v vodnarju, kar kaže njen nekonvencionalni, napredni pristop k delu, brez predsodkov in dlake na jeziku.

Rojstna karta Oprah Winfrey

Neptun v hiši kariere in sekstilu na ascendent ji prinaša karizmo in priljubljenost, občutek, da se zna vživeti v svoje goste, povezujemo ga s televizijo. A Saturn v isti hiši je v kvadratu z Venero in Soncem ter vladar vrinjenega znamenja v 1. hiši. To kaže velike ovire, ki jih je morala premagati na poti do uspeha, odpovedovanje, garanje, zagrizeno motivacijo, a tudi težave in hlad v ljubezni, občutek neljubljenosti, slabo mnenje o sebi. Videti je, da ves čas niha med užitki, obiljem, širjenjem kril in telesa ter strogim shujševalnim režimom in omejevanjem.

Za tem se skriva kompleksna problematika. V karti ni zemlje, tako se ne zna ustaviti in prizemljiti, ampak se ves čas žene naprej. Luna je poleg ascendenta v strelcu, ki je nagnjen k pretiravanju, iskanju dobrot in užitkov, tako se ne zna zadržati. Je na vrhu 12. hiše, tako ostaja veliko njene zasebnosti in resničnih čustev skritih kljub navidezni iskrenosti. Predvsem odnos s partnerjem se zdi nenavaden, nekonvencionalen.

Z Venero in Saturnom v kvadratu težko pričakujemo izpolnjujoč odnos, ker slednji hkrati v kvadratu s Soncem, ima z moškimi prej težave kot srečo. V odnosu z njimi vlada hlad, lahko so prestrogi, jim ni mar zanjo, je ne podpirajo in ne ljubijo. V sedmi hiši sta vrinjeno znamenje raka in Uran. Potrebuje svoboden, odprt, neklasičen odnos, v katerem ima dovolj prostora zase, a ker je Luna, vladarica vrinjenega znamenja, na vrhu 12., hiše skrivnosti in zasebnosti, Uran pa označuje vse neklasično, moderno, netradicionalno, nenavadno, svobodno, je lahko odnos tudi Stedmanom le uradna zveza, za katero se skriva tretja oseba.

Trenutno zadovoljstvo in uspeh ji je prineslo kar nekaj vplivov. Sončni mrk na pr. Soncu govori o preobrazbi, življenjski spremembi, izboljšanem občutku lastne vrednosti. Poleti jo čaka Jupitrov povratek, ki obljublja srečno leto, širitev, nove priložnosti ter spodbuja veliki trigon talentov. A kljub vsemu prihajajo tudi Uranovi kvadrati, ki prinašajo šoke, stres, nepričakovane preobrate, in Neptunovi tranziti, zaradi katerih se zdi, da je čudežna bližnjica do vitkosti le slepilo, iluzija, ki je dolgoročno ne bo mogla ohranjati in se bo treba spet soočati z realnostjo.