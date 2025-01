Znani v zvezdah: Alenka Kesar (Suzy)

Alenka Kesar je rojena z ascendentom v čustvenem, občutljivem, materinskem, družinsko usmerjenem raku. Velika družina ji je pisana na kožo, rada je obdana z najbližjimi. Luna, njena vladarica, je v odprtem, optimističnem, svetovljanskem strelcu, tako ni samo zapečkarica, ampak jo zanimajo druge kulture, jeziki, potovanja. Razgledana je in širokopotezna. Dobro se počuti pri delu, v krogu sodelavcev. Niha med razvajanjem in željo po uživanju ter skrbjo za zdravje ter uravnoteženim življenjskim slogom. Kar štirje planeti so namreč v biku, glavnem užitkarju zodiaka, ki si rad kaj dobrega privošči...