Znani spregovorili o jedi, ki jo povezujemo s pustnim časom (Suzy)

Mastni in kalorični, a kdo bi si s tem belil glavo, če so tako slastni. S tem se strinjajo tudi znani obrazi, ki menijo, da so krofi, ki so sicer dostopni vedno in na vsakem koraku, najbolj mamljivi ravno v pustnem času. Kdo ima rad klasične, kdo sanjah o okusu kokosa in kdo jih sploh ne mara?

Ivjana Banić

Ivjana Banić ima najlepše spomine na krofe iz časov, ko je delala na Radiu 1. »Od zgodnjega jutra smo jih na križiščih delili voznikom. To je bila zame ena najlepših akcij, saj si nisem mogla niti predstavljati, kakšno veselje in dobro voljo povzroči krof, ki ga dobiš od popolnega tujca. V tem primeru bi si želela, da bi bil pust vsak dan in da bi si ljudje delili prijazne besede, nasmehe in se namesto z njimi nažirali dobre volje in pozitivne energije,« pravi nekdanja radijka.

Ivjana Banić

Nataša Naneva

Voditeljici Kolesa sreče Nataši Naneva krof ugaja le v pustnem času. Lepotica, ki peče slastne pekovske izdelke z drožmi, ob tem prizna, da se te pustne sladice še ni lotila. »Rada pečem in kuham, cvrtju se poskušam izogniti. Zame je, odkar sem na polnovredni rastlinski prehrani, najboljši pirin krof iz Krajčka, brez mleka in jajc, pečen v pečici in bogato nadevan z domačo marelično marmelado,« pravi in doda, da je svoje domače že osrečila z miškami iz droži.

Nataša Naneva

Nino Ošlak

Pevec Nino Ošlak na krofe prisega vse leto. »Uvrščam ga med najljubše sladice. Rad imam klasičnega, z marelično marmelado, ne branim se niti čokoladnega,« se zasmeji pevec, ki je nedavno v eni ljubljanskih pekarn poskusil krof s pistacijo, ki ga je navdušil. »Najboljše pripravi moja babica. Je upokojena kuharica, verjemite mi, njeni so res sveži, slastni, najboljši.«

Nino Ošlak

Mojmir Šiftar

Kuharski mojster Mojmir Šiftar se težko upre svežim in slastnim sladicam. »Na splošno jih imam rad, v pustnem času tako kot vsak Slovenec podvojim dnevni vnos,« v smehu prizna novi sodnik oddaje MasterChef Slovenija. Kakšen je njegov sanjski krof? »Polnjen z vanilijevo in kokosovo kremo, po vrhu prelit z belo čokolado!«

Mojmir Šiftar

FOTO: Getty Images/iStockphoto

Zala Pungeršič

Niti zmagovalka lanskega MasterChefa Slovenija Zala Pungeršič se jim ne more upreti, in čeprav rada preizkuša nove okuse, tukaj prisega na klasiko – marmeladni krof, ki mora biti svež in dobro napolnjen. »Pri nas doma v tem času večkrat zadiši po njih, pa tudi kvašenih flancatih. Doris iz MasterChefa me je lani s svojo posebno tehniko navdušila tudi za pripravo mišk,« pove simpatična Dolenjka.

Zala Pungeršič

Gojmir Lešnjak - Gojc

Igralec Gojmir Lešnjak - Gojc je velik gurman, ki prisega na domače dobrote, a eden redkih ljudi, ki jih pustna sladica ne glede na obliko in polnilo sploh ne mika. »Žal nimam odnosa do njih,« je iskren.

Gojmir Lešnjak - Gojc

Lara Tošič

Radijska voditeljica in pripravnica v Denis Avdić Showu Lara Tošič si jih privošči le v pustnem času. »Že dolgo razmišljam o tem, da bi se jih lotila sama, saj imam rada pripravo sladic, a so me vedno strašili, da je njihova priprava težka, zato sem se temu doslej izogibala. Morda se jih letos končno lotim,« pravi Lara.