Znani Slovenci gredo med drevesa po mir (FOTO)

Odpri galerijo

Bodite bolj spoštljivi Lahko bi rekli, da je gozd drugi dom Jerneja Tozona. »Mimo dreves se vsak dan prebijam do gora, kar mi daje privilegij, da sem v rednem stiku z naravo. Ljudje znajo biti zelo nemarni in brez slabe vesti v gozdove odvažajo odpadke, s tem pa ogrožajo celotni ekosistem, tudi sebe. Polagam jim na srce, da se moramo do svojega zelenega bisera vesti spoštljivo in se nanj pogosteje spomniti, ne zgolj ob svetovnem dnevu gozdov,« nas pouči pojoči čuk.