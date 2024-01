Znani povedali, kaj si mislijo o novoletnih zaobljubah (Suzy)

Povzetki dosežkov, doseganje ciljev in novoletne zaobljube nas zelo pogosto spremljajo ob vstopu v novo leto. Ljudje si že od nekdaj radi postavljamo mejnike, kar je pravzaprav zelo dobrodošlo, a mnogi menijo, da je nesmiselno pričakovati, da bo po novem letu vse drugače, sploh če se silimo k spremembam, na katere nismo pripravljeni.

Tina Gorenjak

Tina Gorenjak novoletnim zaobljubam nikoli ni namenjala pozornosti. »Do zdaj. Leto 2023 je bilo zame šokantno. Res je, da je izšel moj knjižni prvenec Najti ljubezen, ki je v tem letu doživel tudi ponatis in izjemen odziv bralcev, luč sveta je ugledala avtorska komedija Na zdravje in še marsikaj lepega se je zgodilo, a vse je bilo zaznamovano z boleznijo – z rakom, zdravljenjem, kemoterapijo, operacijo, obsevanjem. Vse leto sem 'iz petnih žil' vlekla energijo,« pravi.

Tina Gorenjak FOTO: Mediaspeed

Odločitev, da se umiri, ni larifari zaobljuba. »Letos sem se prvič zavestno ustavila in poskušam narediti spremembe, ki mi bodo v 2024. prinesle lahkotnost in zadovoljstvo,« je odločna.

Ranko Babić

Igralec, komik in režiser Ranko Babić pravi, da si že dolga leta ni zadal nobene zaobljube, saj so ga te vedno spravljale v slabo voljo. »Ne verjamem v datumske odločitve. Če se odločiš prenehati kaditi ali začeti trenirati, to lahko storiš še isti dan. Fore, da se bo človek nečesa lotil prvega januarja, pri meni ne vžgejo,« pravi.

Ranko Babić FOTO: Dejan Javornik

Zarja Predin

»Novoletne zaobljube so ponedeljki na steroidih. Z entuziastičnim zagonom obrnjen list, ki pomaga zaiskriti notranjo moč in voljo. Samorefleksija starega leta, ki je dobrodošla, saj tako spoznamo svoje nadaljnje cilje in katerih sprememb si v novem letu želimo. Po navadi hitro izzvenijo, a nam vseeno dajo dodatni zalet, predvsem pa zaupanje vase, da zmoremo,« meni kostumografinja Zarja Predin in doda, da se bomo z izpolnjenimi ali neizpolnjenimi zaobljubami ob koncu leta spet srečali.

Zarja Predin FOTO: Mediaspeed

Tim Kores - Kori

»Moja je bila, da ne sklenem novoletne zaobljube, ker sem vsako leto širši, bolj plešat in vedno bolj len. Tisti, ki si je izmislil zaobljube, mora biti največji stand up komik vseh časov,« se namuzne Tim Kores - Kori in doda, da bodo novoletne zaobljube o hujšanju najbolj na udaru pred poletjem, mnogi pa bodo obupali in se hitro sprijaznili s tem, da je bolje potrpeti en teden na plaži kot trpeti vse leto v telovadnici ali se odrekati hrani.

Tim Kores - Kori FOTO: Mediaspeed

Lorella Flego

Lorella Flego ni ljubiteljica seznamov in zaobljub. »Dokazano je, da so povzročitelji stresa. V resnici ni nič narobe s tem, da imamo seznam stvari, ki jih bomo počeli v novem letu, a hkrati je pomembno, da ni to še ena dodatna obveznost,« pravi voditeljica in doda, da ključ do sreče tiči tudi v tem, da se vsaj tu in tam prepustimo življenju, ki tako ali drugače odpira in zapira vrata takrat, ko je za nas najbolj prav.

Lorella Flego FOTO: ZEN

»Verjamem, da lahko postanemo vsako leto boljši, z malimi koraki in brez stresa,« je prepričana.

Suzana Kozel

Suzana Kozel se je lani zaobljubila, da se bo lotila vadbe na drogu, aktivnosti, ki je bila dolgo na seznamu njenih neuresničenih želja. »Zelo sem bila zagnana in se v šestih mesecih veliko naučila, celo splezala sem na drog in se obrnila na glavo, kar je bilo za začetnico kar velik podvig,« je ponosna nase.

Suzana Kozel FOTO: Planet TV

A tudi njej se je zalomilo. »Poleti sem bila manj aktivna in se do tega trenutka še nisem vrnila na drog. To sicer načrtujem, saj gre za čudovit šport, a za zdaj moram biti iskrena in si priznati, da je moja novoletna obljuba obvisela na drogu,« se namuzne simpatična voditeljica.

Zala Pungeršič

Zmagovalka lanskega MasterChefa Slovenija Zala Pungeršič meni, da ljudje na splošno hitimo z zastavljanjem ciljem, ki so mnogokrat previsoki, zato nas po neuspehu prežemata jeza in razočaranje. »Morda bi bilo bolje, če bi se zazrli v minulo leto, si nastavili ogledalo in bili ponosni na stvari, ki so nam uspele,« pravi in doda, da je pomembno premisliti o novih ciljih, a ne za vsako ceno.

Zala Pungeršič FOTO: POP TV

»Mogoče nam bo uspelo letos, mogoče šele prihodnje leto. Vsaka stvar potrebuje čas in včasih leto dni ni dovolj. Pomembna sta trud in zavedanje, da smo na pravi poti.«