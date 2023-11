Znani obrazi o črnem petku: Porazen za denarnice in okolje (Suzy)

Črni petek je privedel zamisel prednovoletnega zapravljanja do skrajnosti, meni antropolog, akademik in pisec Dan Podjed in doda, da na ta dan ne pričakujemo nobenega od dobrih mož, ki sicer obdarujejo decembra in nas stisnejo za mošnjo z denarjem: Miklavža, Božička, dedka Mraza. »Bistvo tega 'praznika' je zgolj kupiti več in kupiti ceneje, torej zapraviti, kar smo čez leto prihranili. Ta 'praznik' je – če sem nekoliko piker – edini, ki upraviči svoje ime. Je namreč dan, ki ni dela prazen, temveč je pomensko in vsebinsko prazen. In ni le prazen, temveč tudi porazen za denarnice in okolje,« je ...