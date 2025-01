Znani Slovenci na toplem: svet, prihajamo! (Suzy)

Nekam daleč, kjer se bodo ogrele od mraza ozeble kosti. Pokukali smo na družabna omrežja znanih in ugotovili, da je bila vsaka celina zastopana s slovenskimi zvezdniki. Od vroče Afrike do dežele tam spodaj, raznolike Azije in razgibane Amerike.

Nekateri so se odločili za že preverjeno destinacijo, drugi so se podali v neznano. Vsem pa je skupno, da so med zapravljanjem neznansko uživali.

Malo tu, malo tam Sandra Klemm Sendi je bila še posebno angažirana, saj je obiskala kar dve celini. Najprej sta s sestrično poleteli v daljno Avstralijo, nato še na indonezijski otok Bali. Ta je med Slovenci zelo priljubljen in tudi pevka se je zaljubila v sinergijo narave in duhovnosti. Sicer pravi, da je v dobri družbi povsod lepo.

Tradicionalno Januar je na koledarju Helene Blagne zapisan kot mesec brezskrbnih počitnic. V izbrani družbi se je podala najprej na Tajsko, potem bo na vrsti delovni obisk Avstralije. Tamkajšnjio zdomci so si jo vnovič zaželeli, da jim polepša trenutke z uspešnicami, ki jih bo konec maja s simfoniki RTV Slovenija zapela v Križankah.

Evropski raj Madeira velja za enega najlepših otokov na stari celini, na katerem vse leto vladajo odlične podnebne razmere. O tem se je prepričal pojoči čuk Jernej Tozon in izkoristil razgiban teren za aktivno zimsko počitnikovanje na toplem.

Vitamin D Na sončno Tajsko se je podal Matej Zemljič, ki je z nami delil več kot le počitniške fotografije. Oči smo si lahko spočili tudi na igralčevem izklesanem telesu, na katero je očitno precej ponosen. Dejal je, da je potreboval poletje sredi zime, poleg poležavanja na peščenih plažah si je ogledal najbolj privlačne znamenitosti.

Poletje sredi zime

Kraljestvo živali Nina Ivanič se je tokrat odločila za pravo pustolovščino. Tanzanija jo je zvabila z nacionalnimi parki, v katerih kraljujejo mogočni levi, sloni, žirafe in drugi afriški sesalci. Vmes se je prelevila še v učiteljico in v vasi uprizorila zabavno učno uro za masajske otroke.

Zaplaval v nove zmage Žan Serčič je še eden tistih, ki potrebujejo odklop po številnih koncertih. Dubaj ga je premamil, da poleti na Arabski polotok, se prepusti morskim valovom in preizkusi, če je puščavski pesek res tako vroč. Bilo je kratko in sladko, pravi. A ravno dovolj, da si je nabral moči in navdiha za naslednje glasbene podvige.

Romantika sredi oceana Slovo od starega in dobrodošlica novemu letu je zadosten razlog za ljubezensko razvajanje na Maldivih. Tega sta si privoščila Tanja Kocman in Primož Ademovič. V njunih objavah so uživali še tisti, ki so ostali doma. Komedijantka je nesebično delila najlepše trenutke z nami in brez sprenevedanja priznala, da se je pošteno ustrašila bližnjega srečanja z morskim psom.

Dežela vzhajajočega sonca V najbolj nenavadno in kulturno bogato državo se je odpravil Gregor Strasbergar - Štras. Na nepozabno popotovanje ga je povabila prijateljica Urša Premik. Izjemna fotografinja je zabeležila veliko barvitih trenutkov, posebno poglavje si je zaslužila japonska kulinarika, v kateri sta neznansko uživala.