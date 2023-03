Zmagovalna bratska ljubezen

Luka, Miha in Jan so triperesna deteljica Seškovih. Če se jim pridruži še oče Jure, je testosteronska premoč še toliko večja.

Jure ne skriva navdušenja nad sinovi, saj mu najstarejši prepeva, mlajša pa mu urejata dlake na obrazu ter lase.

Od mladih nog so nerazdružljivi in vse pomembne trenutke preživljajo skupaj. Najbolj posebna so potovanja, na katerih skupaj odkrivajo lepote sveta. Tako je bilo tudi v Egiptu, kjer si je najstarejši sin, pojoči brat, končno lahko malce odpočil od številnih nastopov in koncertov z ansamblom Saša Avsenika. Po prihodu domov pa so se razveselili še enega družinskega projekta. Mlajša brata sta namreč s podporo domačih odprla svojo prvo brivnico.

»Zares sem ponosen na oba. Mihec je pred leti iz čiste radovednosti prijel za škarje in mašinco za britje ter začel ustvarjati. Takoj nam je bilo jasno, da ima talent, mirno roko in smisel za pričeske. Zdaj je to postala njegova strast in kmalu se mu je pridružil še Jan. Verjetno ni treba posebej izpostavljati, da smo do konca življenja preskrbljeni z urejeno bradico in pričesko,« se pohvali Luka, ki ima skupaj z očetom Juretom privilegij, da vselej dobi prosti termin na bratskem stolu, polnem ljubezni.