Zakaj bi slavili ljubezen en dan, če si lahko omislite dva. Sara Rutar in Dejan Gajić dobro vesta, kaj je na prvem mestu kakovostnega odnosa. Hrana! Zaradi nje sta se spoznala in z njo sta obogatila poročno zgodbo. Si predstavljate, da jo doživite ob bazenu, v kopalkah ali sproščeni trenirki? Če ste njuni prijatelji, lahko pričakujete nekaj samosvojega, edinstvenega, predvsem pa udobnega. In prav takšna je bila svatba. »Šele danes, ko lahko podoživim celotno dogajanje, si upam reči, da je bila poroka nevsakdanja,« začne pogovor. Pri Sari Rutar, zmagovalki MasterChef Slovenija, ni namreč nič o...