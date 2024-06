Življenje svetovne zvezdnice je zmagovit muzikal (Suzy)

Na podelitvi nagrad tony si je Alicia Keys veliko obetala. Muzikal, ki je nastal z njenimi skladbami in ga je naslovila s Hell's Kitchen, kot se imenuje soseska na newyorškem Manhattanu, kjer je odraščala, je namreč prejel kar 13 nominacij. Čeprav je domov odnesel le dve, je bila glasbenica navdušena in zadovoljna. Na prireditev je tako pripeljala vso družino, manjkali so le njen mož Kasseem Daoud Dean, bolje znan kot Swizz Beats, in dva od njegovih otrok iz prejšnjih razmerij.

Scenarij za odrsko uprizoritev je začela pripravljati že leta 2011 in junija lani naznanila, da je pripravila muzikal, ki je napol avtobiografska pripoved o njenem odraščanju na Manhattanu. »Gre za zgodbo o ljubezni med mamo in hčerko,« je dejala. V njem se pojavijo njene najbolj znane skladbe, kar nekaj pa jih je napisala tudi za to uprizoritev.