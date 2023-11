Zgodnji prazniki pri družinah Osenar Kontrec in Jugovic: Radi smo skupaj v zavetju vaškega doma (Suzy)

Pravijo, da bi moral biti praznik vsak dan. Pri družinah Osenar Kontrec in Jugovic se tega pravila držijo in si pričarajo radostno idilo tudi takrat, ko na koledarju še ni uradnega začetka za decembrsko rajanje. Letos so z marsičim pohiteli, predvsem pa so še pred praznično norijo v miru in s čarobno kuliso ustvarili nepozabne utrinke. Mi smo se kar sami povabili k njim na čokoladne cimetove piškote, ki so v nas prebudili najlepše spomine iz otroštva.