Zgodbe znanih, ki so zaznamovale leto (FOTO)

Znani obrazi svetovnega slovesa so poskrbeli, da nam v letu 2021 ni bilo dolgčas. Veselili smo se številnih novih ljubezni, kukali v zakulisja zvezdniških porok ter se navduševali nad zvezdniškimi novorojenčki. Srce se nam je paralo ob žalostnih zgodbah in smrtih legend, manjkalo pa ni niti zvezdniških dejanj, ob katerih smo zavijali z očmi.

Christina Ricci je v leto 2021 vstopila po dolgem slabem obdobju, ki se je začelo z burno ločitvijo od igralca Jamesa Heerdegena, ki naj bi bil do igralke celo nasilen, nadaljevalo pa s krvavim bojem za skrbništvo nad sedemletnim sinom Freddiejem. A so ji zvezde v drugi polovici leta lepše sijale, saj sta ga zaznamovala kar dva srečna dogodka – poroka z novim izbrancem, frizerjem Markom Hamptonom, in rojstvo njunega prvega skupnega otroka, hčerke Cleo.

Nečakinja princese Diane Kitty Spencer

Nečakinja princese Diane Kitty Spencer, o kateri pravijo, da je podedovala slog in milino slavne tete, je poskrbela za eno najbolj elegantnih porok leta: v razkošni beli obleki prestižne znamke Dolce & Gabbana je zakorakala pred oltar z več kot 30 let starejšim milijonarjem Michaelom Lewisom. Najlepše neveste leta 2021 pa na poročni dan nista videla njena bratranca princ William in Harry, saj se po pisanju tujih medijev nobeden od njiju ni udeležil poroke.

Jennifer Lopez in Ben Afflecka

Vsak konec je tudi nov začetek in Jennifer Lopez je letošnji razhod od Alexa Rodrigueza pripeljal nazaj v objem nekdanje ljubezni Bena Afflecka. Zvezdnika sta nemudoma obveljala za najbolj vroč par leta. Na krilih zaljubljenosti pevka igralcu ni prav nič zamerila, da je ta svojo bivšo ženo Jennifer Garner javno razglasil za vzrok za njegov alkoholizem, iz katerega se je izkopal šele pred kratkim. Ljubezen je pač slepa, mar ne?

Madonna

Madonna se pri 63 znova trudi biti provokativna, a njeni letošnji poskusi v to smer so se marsikomu zdeli neokusni. V letu 2021 ji je uspelo šokirati spletne sledilce z napol golimi fotografijami, posnetimi v njeni spalnici, ter posnetki, na katerih je posnemala smrt hollywoodske ikone Marilyn Monroe. Očitno se je kraljica popa naveličala ustvarjati vtis družini posvečene matere šestih otrok in je znova odkrila svojo divjo plat.

Britney Spears

Britney Spears se je končno osvobodila nadzora svojega očeta Jamieja, ki je zadnja leta upravljal njeno premoženje in zasebno življenje. A čeprav je bila zmaga v sodni sagi na veliko veselje pevkinih oboževalcev, ki so zvezdnici v podporo vsa leta celo organizirali proteste, so spletne objave na novo svobodne Britney marsikomu vzbudile dvom o tem, ali je za pevko svoboda resnično koristna. Svoje sledilce je namreč zasula s poplavo golih in polgolih rahlo čudaških fotografij in posnetkov, ki jih zvezdnica njenega kova resnično ne potrebuje. Svobodna ali ne, Britney ni več takšna, kot je bila nekoč.

Kim Kardashian je vložila zahtevek za ločitev od Kanyeja Westa

Razšel se je eden najslavnejših parov v Hollywoodu. Kim Kardashian je vložila zahtevek za ločitev od Kanyeja Westa v začetku leta 2021 in s tem končala njun sedemletni zakon. Ločitev je bila prijateljska, saj sta se dogovorila, da si bosta delila skrbništvo nad otroki in enakomerno razdelila premoženje, čeprav jo zadnje čase on na koncertih javno prosi, naj se vrne k njemu, ona pa se tolaži s komikom Petom Davidsonom.

Princ Harry in Meghan Markle

Za najbolj šokanten intervju leta sta poskrbela princ Harry in Meghan Markle. Suseška vojvodinja je ob moževi podpori v oddaji Oprah Winfrey jadikovala nad grdim ravnanjem, ki naj bi ga bila deležna na britanskem dvoru, ter se pritoževala čez medije, češ da so jo obravnavali krivično in nepošteno. Dejala je celo, da so jo v času, ko je živela v Veliki Britaniji, navdajale misli o samomoru. Pozneje v letu se je izkazalo, da nekdanja igralka le ni govorila čiste resnice. Da je o kraljevi družini v intervjuju in pozneje povedala tudi kaj neresničnega, je priznala celo sama.