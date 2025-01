Zgodba o odraščanju: premiera filma Čao Bela (Suzy)

Težko pričakovani slovenski mladinski film Janija Severja je film o najstnikih za najstnike, za katerega je režiser dobil navdih pri svojih otrocih in njunih prijateljih.

Glavna junakinja Bela se srečuje s sklepanjem novih prijateljstev, prvo ljubeznijo, prvim stikom z alkoholom in drogami, odsotnimi starši, družabnimi mediji in iskanjem lastne identitete. Bela igra klavir, piše pesmi in trenira tekvando. Živi z očetom, ki je glasbeni producent.

Njena mati je odšla v ZDA v upanju na igralsko kariero. Na začetku prvega letnika srednje šole Bela izve, da se mama želi vrniti v njeno življenje. V iskanju smisla in lastnega izraza ustanovi bend, ki predstavlja svobodo in izpoved njenega pogleda na svet. Pri scenariju filma sta sodelovala še Nina Kokelj in Marko Bratuš.

Rockerska podpora Heca dost, prihajajo rockerji. Mlado igralsko silo sta z veseljem podprla Alen Steržaj in Pero Lovšin.

Nova zvezda Karizmatični Luka Lukša je v filmu Roko, oboževalke mu že pravijo, da je pravi osvajalec src.

Mlad po srcu Rad dela z mladimi, zato je Jure Robežnik povezoval premiero.

Očarljiva Maja Simpatična Gaja Mazvita Strauss Tihaolang je v filmu debirala kot Maja.

Valičeva punca Ana Ribič ima že nekaj filmske kilometrine, poznamo jo tudi kot lepotico, ki je srce ukradla Domnu Valiču.

Mlada energija Slovenci smo dobili vznemirljiv film o najstnikih.