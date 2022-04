Ženin Jan Plestenjak: Skrivna poroka z lepo Laro

Jan Plestenjak je bil že na marsikateri poroki, vselej kot svat ali priča, tokrat pa je prvič v življenju stopil v čevlje ženina. Iz procesa ni želel delati nobenega pompoznega medijskega dogodka, ampak je na Obali v zelo izbranem krogu prijateljev in družine izrekel zvestobo postavni Štajerki. Zaupanja vredni viri so nam opisali celoten obred kot zelo intimen, nabit z najlepšimi čustvi. Še posebno ganljiva je bila izmenjava zaobljub, saj je Jan svoji dragi napisal pesem, ob kateri so tekle solze, po vsej verjetnosti pa jo bo tudi uglasbil in ji bomo lahko prisluhnili že to poletje. Zvezdnik...