Rebeka Dremelj: Zdaj verjamem v pravljice! (FOTO)

Pet čudovitih, a tudi prekratkih dni je trajalo čudovito potovanje na Laponsko, ki jo je Rebeka Dremelj prvič obiskala z možem Sandijem in njunima hčerkama Šajano in Sijo, družbo pa sta jima delala tudi prijateljica in piarovka Katja Mlakar in pevec Sebastian. Ostala je brez besed Pobeg iz ponorelega sveta v čarobno deželo je bil pravzaprav velik projekt, nam je zaupala Rebeka. Svoj načrt je namreč skrbno skrivala pred hčerkama in jima šele na letalu želela povedati, kam potujejo, vendar je morala na koncu, še preden so odrinili, priznati, da bodo obiskali Božička. »Pred potovanjem so ...