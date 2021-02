Zaročeni Miha Novak: kmalu bodo doneli poročni zvonovi

Da sta najmlajši član skupine Čuki Miha Novak in televizijska voditeljica Mina Pal zaljubljena, že dolgo ni skrivnost. Priznala sta, da je imela Mina, ki je od svojega dragega starejša 12 let, sprva nekaj pomislekov, a se je hitro prepustila ljubezni in s svojo hčerko Leilo kmalu zaživela skupaj z Miho. Simpatični parček je zdaj še razkril, da bodo kmalu zadoneli poročni zvonovi. Miha in Mina sta se zaročila že pred letom in pol, in sicer na njen rojstni dan, a jima je doslej novico uspelo skrivati pred očmi javnosti. »Jaz bi rada poroko po starih običajih in pravo veselico, medtem ko si ona želi majhno slavje v družinskem krogu. Mislim, da se bova morala nekje najti na sredini. Poroka mi zelo veliko pomeni in zelo se veselim dneva, ko bo na vrsti moja,« pravi mladi glasbenik, ki s svojo Mino slavje načrtuje za poletje.

