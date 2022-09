Dobra vila Maja: Zapuščena sem

Se bojite zapuščenosti? Pa sploh veste, od kod izvirajo ti občutki? Sama sem pred leti spoznala, da se je vse začelo pri starših. Ker sta imela v mojem otroštvu oba probleme s seboj, sta se posledično ukvarjala drug z drugim namesto z menoj. V tistem času sem ustvarila vzorec reševalke. Igrala sem se igro: če osrečim mamo, bo imela čas zame in mi posvetila pozornost. Takrat sem ustvarila pridno punčko, ki naredi vse prav, da se mama ne bo ukvarjala še z menoj – ker ima tako in tako že preveč dela s seboj.

V obdobju otroštva sem se priučila ugajanja, biti pridna punčka, začela reševati ljudi. Nekje v ozadju misli sem imela napis: Če jih spremenim, se bodo počutili dobro. Ko se bodo počutili dobro, me bodo osrečili. Mhm, pravilno sklepate. Vse to se mi je začelo pozneje poznati v partnerskih odnosih. Vse iz otroštva sem prenesla na poznejše obdobje. Moja vibracija je vsakič znova pritegnila moškega, ki sem ga morala rešiti. Igrala sem igro: če ga spremenim, mi bo dal tisto, kar potrebujem. Dokler nisem po nekaj letih dela na sebi ugotovila, da sem jaz edina oseba, ki jo moram rešiti iz tega začaranega kroga.

Soočila sem se s situacijami iz otroštva in ugotovila, da kar koli so imeli v tistem obdobju moji starši, je njihovo, ne moje. Poglobila sem se v krivdo in večno vprašanje: Kaj sem jaz naredila narobe, in če tega ne bi naredila, bi bilo vse v redu in ljudje bi bili srečni. Vendar vse to ni imelo nobene povezave z menoj. S tem sem odpustila, predvsem pa spustila. Danes razumem, da mi okolica ne more in mi tudi nikoli ne bo dala sreče, ljubezni, izpolnjenosti, še najmanj varnosti in vrednosti. Bolj sem bila navezana na kar koli, bolj je bolelo. Več vrednosti sem dala sebi, manj sem jo potrebovala iz okolice. In danes vam podarjam veliko modrost: Nič niste naredili narobe, zato spustite krivdo, slabo vest in misel, da niste dovolj dobri. Ljudje delujejo in govorijo stvari zaradi svojih ran, nepredelanih vzorcev in prepričanj – vse to nima nobene zveze z vami. Ne iščite ljubezni zunaj – poiščite jo v sebi.