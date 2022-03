Žalostna princesa končno spet doma

Po štirih mesecih se je v Monako vrnila 44-letna princesa Charlene, ki je okrevala na švicarski kliniki. Mama dvojčkov Jacquesa in Gabrielle je menda po oceni zdravnikov dovolj okrevala, da so jo odpustili v domačo oskrbo.

Novembra se je prostovoljno odločila za zdravljenje na kliniki zunaj Monaka, kar je njen mož princ Albert skupaj z družino podprl. Princesa Charlene je trpela zaradi izčrpanosti – tako psihične kot fizične – in se odločila za počitek. Pričakujejo, da se bo vrnila k opravljanju svojih uradnih dolžnosti le počasi in se v javni vlogi pojavljala le zlagoma, šele čez nekaj tednov oziroma kot sporočajo iz kraljeve palače: »Ko bo njeno zdravje dovolj trdno.«

V izjavi za javnost so zapisali, da se zelo veseli srečanj z Monačani, vendar pa »še vedno potrebuje mir in tišino, zato kraljevi par prosi za spoštovanje zasebnega in družinskega življenja«. Vsi Monačani pa nedvomno komaj čakajo, da se spet srečajo z žalostno princeso, kot so jo poimenovali mnogi tuji mediji.