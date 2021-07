Zaljubljena v 60 let mlajšega

Gina trmasto vztraja pri mlajšem, zapravljivem ljubimcu.

94. rojstni dan

Nekoč ena najlepših žensk na svetu, zvezda zlate dobe Hollywooda, ki je strla srce številnim vplivnim in slavnim moškim ter igrala ob boku velikih imen, kot soin, je v teh dneh praznovala 94. rojstni dan.je za lepotico veljala še pri svojih petdesetih in šestdesetih letih, zanjo pa so se nenehno vnemali tudi moški, precej mlajši od nje. Trenutno je v zvezi s postavnim 34-letnikom, ki pa naj bi ga bolj kot nekdanja zvezdnica zanimal njen denar.Zagledana bivša lepotica pa se ne pusti prepričati, da mladi lepotec dela v njeno škodo (po poročanju medijev že več let pridno zapravlja njene milijone), in si, tudi pri devetdeset plus, ne pusti vzeti drobnih življenjskih radosti zaljubljenega življenja v dvoje. Lepotica je praznovala 4. julija v Rimu, kjer živi.