Zakrijte sledi joka brez sončnih očal (Suzy)

Nekaj solz med romantičnim filmom se lahko spremeni v lepotno katastrofo, če ste se filma lotili gledati z naličenimi očmi. A če jokanja ni bilo veliko, vam bo morda pomagal že hiter skok v kopalnico.

Prva pomoč

Zmočite brisačo ali robček s hladno vodo in s pomočjo tkanine zabrišite sledi solz ter z nežnim tapkanjem odpravite rdečico okoli oči in na licih. Močenje obraza ima tudi pomirjajoč učinek. Če imate dostop do kock ledu, lahko namesto zmočene tkanine uporabite ledeno kocko. Če ste na splošno bolj jokavi, naj bodo kapljice za oči vaša obvezna oprema. Nosite jih s seboj, kamorkoli greste. Po joku namreč poskrbijo za to, da beločnica, ki je rdeča od joka, postane znova bela.

Popravljanje ličil

Jok pusti še posebno neprijetne sledi na naličenem obrazu. Priročen spremljevalec za primere, ko je treba zaradi joka popravljati ličila, so robčki za odstranjevanje ličil. Izberite takšne, ki ne vsebujejo olja. Naličene predele, na katerih so sledi solz, popravite s krožnimi gibi. Po daljšem joku boste verjetno morali na določenih mestih ponovno nanesti ličila. Za popravljanje podlage in zakrivanje pordelih delov vam bo prišel prav korektor. Nanesite ga pod oči, okoli nosu in ob trepalnicah.

Živahno rdečilo odvrne pozornost od oči.

Vlažilno sredstvo

Z vlažilnim negovalnim sredstvom lahko podlago prerazporedite po obrazu in se izognete potrebi po ponovnem nanosu, vendar le, če morate popraviti manjša področja. Če vaša maskara ni vodoodporna, bo največ dela zahteval predel pod spodnjimi trepalnicami. Poleg korektorja vam bo prišel prav tudi glavniček za razčesavanje trepalnic. Lesketajoče se senčilo za oči, en odtenek svetlejše od kožne barve, bo dodatno poskrbelo, da bodo vaše oči kljub nedavnemu joku sijoče. Lahko pa se raje odločite popolnoma odvrniti pozornost z oči, tako da uporabite rdečilo živahne barve.

V prazničnih oblačilih

V prazničnih oblačilih Znamka naravne kozmetike Melvita je na police trgovin že poslala praznično oblečene izdelke za nego kože. Med njimi je tudi njihov Piling za mehko kožo telesa iz praznične kolekcije Čudoviti argan, obogaten z ekološkim arganovim oljem in fino zdrobljenimi arganovimi lupinami, ki odstrani odmrle kožne celice in zgladi kožo. Njegova topljiva tekstura in očarljiva dišava poskrbita za užitek ob vsaki uporabi. Nanesite na vlažno kožo, nato sperite in ne nanašajte na obraz.

Koža kot dojenčkova

Koža kot dojenčkova Znamka Erborian nas vabi, naj ponovno odkrijemo kultni učinek otroške kože, ki ga dosežemo z njihovo kozmetiko. V praznični komplet so zapakirali dva izdelka za popolno kožo. BB-krema, Erborianova svetovna uspešnica, je pol negovalni izdelek in pol ličilo s srednjo prekrivnostjo. Kožo takoj izpopolni in ustvari naraven učinek dojenčkove kože. Če potrebujete nizko prekrivnost, a vseeno želite doseči brezhiben videz polti, izberite Kremo Skin Hero, ki kožo takoj zgladi in zabriše ter jo preobrazi v samo 7 dneh.

Prihajajo prazniki

Prihaja DECEMBER! Tudi izdelki Kiehl's so se že odeli v praznične barve. Letos se je podjetje povezalo z Icinori, kreativnim parom iz Francije, ki je oblikoval omejeno izdajo praznične kolekcije. Oblikovanje je navdihnilo ustvarjanje animiranega vesolja vznemirljivega, radodarnega in prazničnega duha. Praznična oblačila imajo darilni kompleti, adventni koledar pa tudi štiri priljubljene formule za nego kože: Ultra Facial Cream, Super Multi-Corrective Cream, Rare Earth Deep Pore Cleansing Mask in Calendula Herbal-Extract Tonik.

